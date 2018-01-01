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Инвестиционный проект в районе Паяллар - Алания

Аванос, Турция
от
€99,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 140 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Инвестиционный проект в районе Паяллар - Алания
Аванос, Турция
от
€99,000
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