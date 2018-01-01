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Новые квартиры в районе Авсаллар, Алания

Инжекум, Турция
от
€92,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 105,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км.Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новые квартиры в районе Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€92,000
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Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Недвижение в Алании: квартира от застройщик в Обе Жилой комплекс располагется в районе – самом развитом районе Алании. В целом, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в суде, в суде, в суде. Обуви в соответствии с принципом города Жителства за Его Клизость к Центру и Хороши. В централной истории, районные, средние и исторические, каканы и рестораны, как с месной, так и эвропейской. Возле горные состочени отели горского типа, куда любять приездные на истодейские туристы. В Обе часто селяця европейцы. Уже боле 20 лет незащищенных видов от района отдыхайха и погоня. Несоответствие несколько лет, это район популец популярной и у Жителя СНГ. Жилой комплекс находитсья на учистке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых клоков на 72 квартиры.  Расстояние до морья 2,5 км. На територии комплекса находяйская компания, инфраструктура и парковка. ПО ПЕРИМТРУ КОМПЛЕКСА УСТАНОВЛЕНА СЕТЕМА КРУГЛОСУЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Доступ на Территорию по Код. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собстворено можно сразу зе. В жилом году до сих пор 1, + 1, 1> 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 <TAGen>. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей курье будеет установлема постогрева полов, в квартирах 2 + 1. Инфраструктура комплекса: Сервисный автобус до моей жизни комителье комплекса Летний Бассейн с Аквагорками в Саду Беседки Площадки для барбекю Корт для тенниса, баскетбола, волейбола Детская прощадка Парковка на 62 автомобиля СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зана отдыха Фитнес Салон Кинотеатр Игровая комната для дете Комната для отдыха Фундамент и крёша комплекса имит дополнителюную гидроизоляцию, то бы избежать повятнои вл. Купите квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройчика с первоначальным восносом 40% до юня 2023 года. Менеджеры компании Алании Инвестиции не толок подвидберут да вас видне квари.  
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Elize 2 Residence - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположенный в превосходном районе - в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 500 м от моря и песчаного пляжа Кейкубат. В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банки и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. Elite Elize 2 Residence состоит из двух десятиэтажных зданий, расположенных на закрытой территории. Индивидуальный дизайн комплекса делает этот проект уникальным. На продажу предлагаются 124 комфортабельных апартамента: квартиры с одной и двумя спальнями, и дуплекс-пентхаусы с тремя спальнями. Инфраструктура: Комплекс будет иметь разнообразную инфраструктуру, к услугам жильцов: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн, водные горки; - Детский бассейн; - Кафе-бистро; - Фитнес-центр; - Закрытый бассейн; - Джакузи; - СПА-центр; - Хамам, сауна, римская парная; - Комната отдыха; - Массажный кабинет; - Настольный теннис; - Мини-клуб; - Зимний сад (лаундж); - Детская площадка; - Зона барбекю; - Парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Расстояния: - Море и пляж: 500 м. - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 140 км. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
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