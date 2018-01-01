Уютный дом у моря в Алании - Кестель

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1. Площадь апартаментов от 58 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 138 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Комплекс общей площадью 1400 м2 состоит из одного 5-этажного блока на огороженной территории всего в 100 метрах от пляжа. Панорамное остекление квартир обеспечивает высокую инсоляцию и открывает незабываемые виды на море и горы Торос. Преимуществами проекта являются малая этажность, просторные планировочные решения, уникальная собственная инфраструктура и расположение на второй береговой линии в районе Алании, Каргыджак. Владельцы апартаментов получат полный доступ к услугам и безупречному сервису международного уровня, и ко всей сопутствующей инфраструктуре, которая включит в себя: открытый бассейн, сауну, тренажёрный зал, детскую игровую комнату, детский бассейн и многое другое. Общее количество квартир - 24 шт. 1+1–(20) от 58,4 м2 до 64,3 м2 2+1–(2) двухуровневая 128,6 м2 3+1–(2) двухуровневая – 145 м2 Открытый бассейн Детский бассейн Тренажёрный зал Сауна Зона отдыха Детская игровая комната Детская игровая площадка Лобби Открытая парковка Лифт Сад Генератор Центральная спутниковая система Смотритель Начало строительства – апрель 2022г. Окончание строительства – май 2023г.
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.
Окончание строительства - март 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Канал Стамбул - 2 минуты
Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
Автомагистраль Е5 - 10 минут
Торговый центр - 11 минут
Больница - 10 минут
Аэропорт Стамбула - 40 минут