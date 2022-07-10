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Квартиры в новом проекте - район Паяллар

Аванос, Турция
от
€103,900
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5
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 154 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартиры в новом проекте - район Паяллар
Аванос, Турция
от
€103,900
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Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса. В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны, парковка, баскетбольная площадка, теннисный корт, прогулочные тропы, беговая дорожка. Установлены системы видеонаблюдения и теплоизоляции. Расположение и объекты поблизости Бейкоз, самый зеленый район Стамбула, имеет красивые жилые районы. С городской жизнью и уникальной природой, это самый спокойный район города. Все жители Стамбула хотят отправиться в Бейкоз из-за тихой обстановки. Здесь можно жить на природе, не выезжая за город, и добираться до работы, не теряя времени. Этот проект является точкой пересечения европейской и азиатской сторон и обеспечивает легкий доступ к бизнес-центрам. Он находится в 2,5 км от моста Султана Мехмеда Фатиха и в 11 км от Босфорского моста. Кроме того, на европейскую сторону можно добраться за 8 минут на пароме, который отправляется каждые 15 минут. Легкий доступ к основным дорогам, мостам, крупным торговым центрам, новым кафе, изысканным ресторанам, бутикам, спортивным центрам и учебным заведениям.
Жилой комплекс STARFISH
Жилой комплекс STARFISH
Demirtas, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes
Мы представляем Вашему вниманию вторую часть нашей морской трилогии. В главной роли в этом эпизоде – Морская звезда (Starfish). Это, пожалуй, самое милое и симпатичное существо, которое обитает в морских глубинах. Как и Nautilus Starfish являлась источником вдохновения для человечества во многих сферах . Среди них наш любимый Патрик, друг Губки Боба. Когда речь заходит о морской звезде, о нем невозможно не вспомнить. Комплекс будет построен в Демирташе, в 2 км от моря, на возвышенном холме с широким южным фасадом. Строительство Starfish начнется 10.07.2022, а сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 30.12.2023. Starfish имеет отличительные характеристики: - Дуплексы с шикарным панорамным видом на море - Роскошные садовые дуплексы с собственным бассейном и садом - Пешеходная дорожка для поддержания повседневной активности - Детские игровые площадки от Zera Kids - Зимний сад и множество других удобств, чтобы Вы могли наслаждаться дождливой погодой... Забронируйте место в Starfish по стартовым ценам до начала зарождения легенды. Это стартовая точка для надежных и прибыльных инвестиций.  Добро пожаловать в Starfish!   Типы квартир в STARFISH:  Квартиры 1+1 (40 м2) Садовые дуплексы 2+1 (61,5 – 80 м2) Дуплексы 2+1 (75,5 – 85,5 м2)   Начало строительства: 10.07.2022 Окончание строительства: 30.12.2023   Расположение STARFISH: Расстояние до моря – 2000 м Аэропорт Анталии – 145 км Аэропорт Газипаша – 20 км Центр Алании – 20 км Центр Анталии – 155 км Расстояние до центра Демирташа – 600 м Расстояние до медицинского центра – 500 метров Расстояние до ветеринара – 350 метров Инфраструктура комплекса: Бассейн Детский бассейн Водные горки Зона барбекю и снек-бар Многофункциональная игровая площадка: баскетбольная площадка футбольное поле Открытая детская игровая площадка Пешеходная дорожка Зимний сад Система видеонаблюдения Парковка для велосипедов Парковка для автомобилей Генератор Многофункциональная комната: конференц-зал комната для проведения торжественных мероприятий настольный футбол дартс Крытый бассейн Хаммам Сауна Паровая комната Фитнес Кинотеатр Крытая детская игровая площадка Лифт Характеристики апартаментов в STARFISH Стальная дверь Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией Кухонный гарнитур Кухонная раковина – смеситель Гранитная рабочая поверхность на кухне Центральная спутниковая система Видеодомофон Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление) Гранитный пол Керамическое покрытие стен в ванной комнате Мебель в ванной комнате Раковина в ванной комнате – смеситель Точечное и светодиодное освещение Проводка для кондиционера Варианты оплаты и преимущества STARFISH Скидка 4% при 100% оплате Скидка 2% при оплате 60% от стоимости Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 35% от стоимости.
Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Ускюдар, Турция
от
€405,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, садовые дуплексы 3+1 и 4+1, пентхаусы 6+2, 8+2. Площадь апартаментов от 108,94 до 428,29 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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