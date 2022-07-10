Квартиры в новом проекте - район Паяллар

Demirtas, Турция

Цена по запросу

Сдача в: 2023

Мы представляем Вашему вниманию вторую часть нашей морской трилогии. В главной роли в этом эпизоде – Морская звезда (Starfish). Это, пожалуй, самое милое и симпатичное существо, которое обитает в морских глубинах. Как и Nautilus Starfish являлась источником вдохновения для человечества во многих сферах . Среди них наш любимый Патрик, друг Губки Боба. Когда речь заходит о морской звезде, о нем невозможно не вспомнить. Комплекс будет построен в Демирташе, в 2 км от моря, на возвышенном холме с широким южным фасадом. Строительство Starfish начнется 10.07.2022, а сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 30.12.2023. Starfish имеет отличительные характеристики: - Дуплексы с шикарным панорамным видом на море - Роскошные садовые дуплексы с собственным бассейном и садом - Пешеходная дорожка для поддержания повседневной активности - Детские игровые площадки от Zera Kids - Зимний сад и множество других удобств, чтобы Вы могли наслаждаться дождливой погодой... Забронируйте место в Starfish по стартовым ценам до начала зарождения легенды. Это стартовая точка для надежных и прибыльных инвестиций. Добро пожаловать в Starfish! Типы квартир в STARFISH: Квартиры 1+1 (40 м2) Садовые дуплексы 2+1 (61,5 – 80 м2) Дуплексы 2+1 (75,5 – 85,5 м2) Начало строительства: 10.07.2022 Окончание строительства: 30.12.2023 Расположение STARFISH: Расстояние до моря – 2000 м Аэропорт Анталии – 145 км Аэропорт Газипаша – 20 км Центр Алании – 20 км Центр Анталии – 155 км Расстояние до центра Демирташа – 600 м Расстояние до медицинского центра – 500 метров Расстояние до ветеринара – 350 метров Инфраструктура комплекса: Бассейн Детский бассейн Водные горки Зона барбекю и снек-бар Многофункциональная игровая площадка: баскетбольная площадка футбольное поле Открытая детская игровая площадка Пешеходная дорожка Зимний сад Система видеонаблюдения Парковка для велосипедов Парковка для автомобилей Генератор Многофункциональная комната: конференц-зал комната для проведения торжественных мероприятий настольный футбол дартс Крытый бассейн Хаммам Сауна Паровая комната Фитнес Кинотеатр Крытая детская игровая площадка Лифт Характеристики апартаментов в STARFISH Стальная дверь Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией Кухонный гарнитур Кухонная раковина – смеситель Гранитная рабочая поверхность на кухне Центральная спутниковая система Видеодомофон Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление) Гранитный пол Керамическое покрытие стен в ванной комнате Мебель в ванной комнате Раковина в ванной комнате – смеситель Точечное и светодиодное освещение Проводка для кондиционера Варианты оплаты и преимущества STARFISH Скидка 4% при 100% оплате Скидка 2% при оплате 60% от стоимости Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 35% от стоимости.