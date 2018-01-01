Апартаменты премиум класса в живописном районе Аланьи - Конаклы

Предлагаем новые квартиры премиум класса в Конаклы – Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 105 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре.
Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл.
В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями.
Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие удобства: паровая баня, сауна, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, библиотека и конференц-зал.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
Автобусная остановка - 5 мин
Станция метро - 15 мин
Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 6 мин
E-5 - 5 мин
Торговые центры рядом
Пендория - 6 км
Виапорт - 4 км
Атлас - 8 км
Учебные заведения рядом
Vega Schools
Doga Koleji всего в 5 минутах ходьбы
Университет Малтепе
Университет Йедитепе
Университет Мармара
Больницы
Больница Emsey – всего в 5 минутах ходьбы
VM Medical Park – в 15 минутах езды на машине
Больница Medipol
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 30 сентября 2023 года.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Пластиковые окна с двойным остеклением
Стальная входная дверь
Плиточный пол
Кондиционеры
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Полы с подогревом
Душевые кабины
Электрические водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении лесов, рядом с новой больницей, торговыми центрами и станцией метро.
Пляж - 1,5 км
Центр города Аланья - 3 км
Ближайший аэропорт - 35 км
Аэропорт Антальи - 125 км