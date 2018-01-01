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Новый проект в отличной локации - район Оба

Алания, Турция
от
€171,437
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9
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 67 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый проект в отличной локации - район Оба
Алания, Турция
от
€171,437
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65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона. Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию. Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой. был спроектирован. В наших социальных объектах в проекте, • Открытый бассейн • 2 крытых бассейна • 2 фитнес-центра • 2 турецкие бани • 2 сауны • Закрытая 3-этажная автостоянка • Детские игровые площадки • Камелии • Система внутренней связи • Круглосуточная камера видеонаблюдения • Генератор • Зоны отдыха Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью. Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты. РАСПОЛОЖЕНИЕ Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него. Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7. Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта. Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты. • Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут) • Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты) • Аквадельфин: 2,7 км (6 мин) • Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут) • Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин) • Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин) • АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут) • Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут) • Марина: 13 км (15 минут) • 3-й аэропорт: 36 км (30 мин) • ТЮЯП: 7,2 км (12 минут) • Ториум АВМ: 11 км (15 минут) ТРАНСПОРТ E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут) ТЭМ: 900 м Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями; • Импровизация • Охотники • Аксарай • Бахчешехир • Бакиркёй • Бююкчекмедже • В Богазкёй Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.
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