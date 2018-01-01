Новый проект в отличной локации - район Оба

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 67 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона.
Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию.
Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой.
был спроектирован.
В наших социальных объектах в проекте,
• Открытый бассейн
• 2 крытых бассейна
• 2 фитнес-центра
• 2 турецкие бани
• 2 сауны
• Закрытая 3-этажная автостоянка
• Детские игровые площадки
• Камелии
• Система внутренней связи
• Круглосуточная камера видеонаблюдения
• Генератор
• Зоны отдыха
Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью.
Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него.
Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7.
Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта.
Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты.
• Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут)
• Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты)
• Аквадельфин: 2,7 км (6 мин)
• Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут)
• Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин)
• Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин)
• АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут)
• Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут)
• Марина: 13 км (15 минут)
• 3-й аэропорт: 36 км (30 мин)
• ТЮЯП: 7,2 км (12 минут)
• Ториум АВМ: 11 км (15 минут)
ТРАНСПОРТ
E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут)
ТЭМ: 900 м
Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями;
• Импровизация
• Охотники
• Аксарай
• Бахчешехир
• Бакиркёй
• Бююкчекмедже
• В Богазкёй
Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.
Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации.
Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах.
Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады.
Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле.
Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.