Новый проект в самом развивающемся районе - Оба

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1.Площадь от 45 до 97 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном центральном районе.
Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
Маслак - 3 минуты
Аэропорт Стамбула - 25 минут
Новый проект в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 2 блока. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, аквапарк, хамам, сауна, беседка, фитнес центр, кинотеатр, бильярд, пинг-понг.
Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.
Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 800 метров и 23 км от аэропорта Газипаша. Общая площадь строительства 3690 м2, площадь социальных зон 2000 м2.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.