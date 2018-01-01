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Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба

Алания, Турция
от
€222,900
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8
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43,4 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба
Алания, Турция
от
€222,900
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Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
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1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
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