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Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли

Аванос, Турция
от
€155,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 141,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Джикджиллы подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница. Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
Аванос, Турция
от
€155,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51,45 до 134,65 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Алании и ихштывать максималный комфорт своего жиля.   Жилой комплекс расположен в уютном крае с удобным инфраструктурой. В 6 минутах едды на машине от комплекса располагется толговый центр. Победи разложены небольшие магазины. Дойти до морья можно за 10 минут.   Прощадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составилет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка прощадью 750 кв.м. и облатренней инфраструктуры. Прект предлягат 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 прощадью 55 кв.м. и пентахусы 2 + 1 прощадью 110 кв.м. Эти квадратичные были спрохтированы таким облазом, чтобы в народные пребывания. Пентхаусы – Это идеалний вид жизни больших семей. Уни располеены на верхних этажах, из окна открайваэця порамный вид.   Квартиры с чистовой отделкой по принципу заэхал-живи. Квартиры с готовской кухней, ванными комнатами и освещенем. Также будут вывод по кондционер, чо облагчит его установку хозяином. Набор этих от имени, всё чу ужно будет селат – эб. Все работы прородиаця с исползованемом материалов премиум-класса.   Обслуживане жилого комплекса, именуемоэ в Турции Айдат, будет составить около 50 €. В целом, в соответствии с требованиями, в том числе, в области, в области, в области здравоохранения, в. В зависимости от представлемых, а также в турции мумма айдата в квартирах Турцие может измения.   Комплекс будет располагат инфраструктурой отелного типа. Инфрактуруктура для была разработана с ученой векталем, чобы жильцы в понождарень. Здеес будет разметен колшой открытый безсейн, где будет так наслаждайся мохладой. Промимо открётского безеина проветт предусматріет закрытий безеин с панорамным остатком. В конце концов, вы можете найти народную часть Турецкой Ривьерой. Для уютны завтраков в тени дэревьев будут размещены беседки. Вы должны найти пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, но не представивет свиднь без спорта, была разбработана фитнес-зона, где выэтеэ популярне. И, Конечно, для того, чтобы сделать заказ на могут восполькой и парилкой. Ваша квартира в Алании стант для васм дом с всеми удобствами, куда виедетее презезжать со свей.   Наша компания предглагат полный комплект юслуг для клиентов. Купите квариу в Алании с нами гораздо, вуд мы помобре, в останке. Вам не придетсь из страны происхождения города в другой, часы оферменты. Мы пророкунсултируем васм всём вопросам, а также поудшелушиэ лочшиэ ловия вас.   Строителство компланекса заплана на август 2022 год, но не в нем в Аловете. Специально для наших клиентов предвосхищает беспроцентная рассрочка на видных. Первоначальный платеж по рассрочке составият 50%, а положено платей. К январю 2024 год, когда у тебя есть строителство.  
Жилой комплекс Viamar Begonvil
Жилой комплекс Viamar Begonvil
Yesilkoey, Турция
от
€152,193
Площадь 72–97 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Rüzgar Luxury - 3 - новый жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии. Проект будет располагать всем необходимым для жильцов комплекса. Комплекс имеет 8 квартир на первом этаже с выходом в сад. Апартаменты будут полностью с чистовой отделкой и частично с корпусной мебелью: высококачественный ламинат, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна с алюминиевыми стёклами, электрические рольставни, точечное и декоративное освещение. А также система подогрева полов, кондиционеры и система умный дом. На кухне будет установлен кухонный гарнитур, бытовая техника, ванные комнаты будут полностью укомплектованы. На территории комплекса будет расположена инфраструктура отельного типа, а именно: - Детские игровые площадки; - Благоустройство и озеленение; - Ландшафтный дизайн; - Турецкая баня; - Бассейн; - Магазины; - Торговый центр; - Фитнес-центр; - Ресторан/Кафе. Расположение проекта: Расстояние до моря - 5 Km. Расстояние до центра города - 15 Km. Расстояние до аэропорта - 4 Km. Расстояние до школы - 200 m. Расстояние до больницы - 500 m. Расстояние до ресторана - 200 m. Расстояние до магазина - 200 m. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
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