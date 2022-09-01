Новый проект в живописном районе Демирташ

Ciplakli, Турция

от €90,000

Этот небольшой жилой комплекс будет состоять из одного четырехэтажного блока с общей сложностью 16 квартир различной планировка и квадратуры. В продаже будут квартиры: 1+1 (65м2), 2+1 (130м2), 2+1 дуплексы(130м2), 3+1 дуплексы (150м2), каждая квартира будет сдана в эксплуатацию с готовой чистовой отделкой. Проект расположится в выгодной локации — всего несколько минут пешком, и вы уже у знаменитого пляжа Клеопатры. Жилой комплекс комфорт-класса будет построен на территории 950 м2 и будет иметь свою собственную закрытую территорию с развитой внешней и внутренней инфраструктурой что обеспечит благоприятной обстановкой и дополнительными возможностями для досуга жителей и их гостей. Дизайнеры и застройщик учли интересы разных возрастных групп жителей: предусмотрели детскую площадку для игр, зону для занятия спортом, беседку для тихого отдыха, бассейн и сауну. А в нескольких минутах ходьбы от комплекса будет расположена образовательная инфраструктура: школа и детский сад, а так же супермаркеты, аптеки, банки, магазины, бары, рестораны и многое другое для комфортной жизни собсвенников квартир. Бассейн Детский бассейн Открытая детская площадка Крытая детская площадка Сауна Фитнес Генератор Лифт Начало строительства комплекса: 01.09.2022 Окончание строительства комплекса: 01.09.2023 При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка платежа до момента сдачи комплекса в эксплуатацию.