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Новые квартиры в центре Алании

Алания, Турция
от
€188,000
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9
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые квартиры в центре Алании
Алания, Турция
от
€188,000
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€69,952
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в новом жилом комплексе, с развитой инфраструктурой. Квартиры спроектированы планировками 1+1. Включающие в себя полностью готовый дизайн и меблированные комнаты. Также есть гардеробная. В квартирах расположен балкон и терраса. В комплексе есть все потребности для комфортного проживания: бассейн, детская площадка, парковка, беседка, генератор. Вблизи от комплекса, в пешей доступности социальная инфраструктура: остановка, школа, детский сад, торговый центр, магазины, кафе, рестораны, отделения банка. Комплекс расположен вблизи от центра, в районе Тедже. Способ оплаты: Первоначальный взнос 50%; Беспроцентная рассрочка до окончания строительства. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Турция
от
€109,000
Агентство: KURT GROUP
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами. В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семьей и друзья, максимально народ. Плажи Демирташа отлича и пироким занами в мире.  Краснокничные чепахи карета-карета виднират демурташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прижней истории города. Плажи облагорожены, оборудованы безлонгами, зонтиками, кабинками дреодевани и душевелими. В съём году запаланировано открытье еще 2 частны пляжей в Демирташе. Демирташ хорошо обструен летя постоянного проживания. Здесь, банккоматы, отделиние, шолы и детски садики, супермаркеты, детски и спортивны. Раз в неделе, в центре район, праходит еженедельник фермерский ринок, гдэ кустень свелик, трекки. Так же, можно заказать доставку порокту из бличайшего супермаркета. В Демирташе есторанны домашный кухни с доставкой на дом, нанабережной в ресторан. В Демирташе строятские новелические комплексы с коммерченкими и болишими териториами. На поростади 2500 кв.м. располеено 62 квартиры в одном жилом клоке. Большая територия с бассейном и развеличениями по круглого пути. Удаленность от моей жизни 2500 м, удля удобства жильцов будет запущен транспорт до княжа. В жилом комплексе представлены квартиры кланировкой: 1 + 1 прощадью 43 – 52 кв.м. 2 + 1 прощадью 66 – 67 кв.м. 2 + 1 дуплекс прощадью 97 – 102 кв.м. 4 + 1 дуплекс прощадью 176 кв.м. Для владельцев квартиры предусмотрена имфраструктура: Трансфер на княж Бассейн Детский Бассейн Крытый бассейн с погогревом Турецкий хамам Сауна Фитнес-зал Билярд Детская ировая комната Детская прощадка Зона отыха Мини – гольф Площадка для йоги Зона барбекю с беседкой и мангалом Душевые кабины и раздевалки Кинозал Лобби Все кварталы в Демирташе вина, исторические традиции, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические. Все цены на бетовой техники оборудованы неободимо розетками и водедом, где этобходимо. Приобрести квартиру можно в рассрочку с отстрочкой платежа до центьября 2023 года.
Жилой комплекс DEMIR HOME HASBAHCE
Жилой комплекс DEMIR HOME HASBAHCE
Yaylali, Турция
от
€183,388
Площадь 49–97 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в центральной части Алании. Квартиры представлены  в чистовой отделке «люкс». В базовую комплектацию квартир входит: межкомнатные двери из американского пресса, стальные входные двери, освещение (основное и точечное), дизайнерский кухонный гарнитур (столешница из натурального гранита), полный комплект качественной сантехники в санузлах, подвесные потолки, стеклопакеты, керамическая плитка на полу и моющаяся атласная краска на стенах. Система «умный дом». Первоначальный взнос составляет 50%. Комплекс обладает большой территорией, на которой расположена разная инфраструктура: бассейн, сауна, тропический сад, тренажерный зал, генератор. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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