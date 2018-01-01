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Квартиры на этапе строительства в Газипаше от ведущего застройщика

Алания, Турция
от
€145,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 59 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Квартиры на этапе строительства в Газипаше от ведущего застройщика
Алания, Турция
от
€145,000
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