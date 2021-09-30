  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша

Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша

Алания, Турция
от
€109,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 37 до 122,5 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ALARA CITY RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
от
€185,000
Жилой комплекс Oniks
Мерсин, Турция
от
€68,000
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
Demirtas, Турция
от
€91,000
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
от
€165,000
Жилой комплекс Квартиры с очаровательным видом на Мраморное море в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€249,000
Вы просматриваете
Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша
Алания, Турция
от
€109,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор
Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор
Аванос, Турция
от
€974,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бешикташ. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1.Площадь апартаментов от 139,75 до 565,87 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Квартиры комфорт-класса в районе Кестель
Жилой комплекс Квартиры комфорт-класса в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€176,000
Сдача в: 2023
Комфортабельный жилой проект расположен в элитном и развивающемся районе Алании - Кестель, где есть пляжи, горы и зеленые леса. Комплекс находится недалеко от улицы, пляжа и реки Дим. Этот жилой проект, состоящий из 5 этажей и 20 квартир, предлагает жилые помещения от 1+1 до 4+2. Проект представляет собой небольшой уютный жилой комплекс с инфраструктурой комфорт-класса. Расстояние до моря составит 750 метров, до центра Алании 6 км, а до аэропорта Газипаша 35 км. Завершение строительства ожидается в сентябре 2023 года. Успейте приобрести недвижимость на выгодных условиях!
Жилой комплекс Comfort
Жилой комплекс Comfort
Махмутлар центр, Турция
от
€133,000
Площадь 56–105 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией. Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар. Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут. Расположение комплекса:  ·        Расстояние до моря – 650 м ·        Расстояния до центра г. Алания – 11 км ·        Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км ·        Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км.  Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней   В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1. Типы апартаментов:  1+1 от 56 м2 2+1 от 74.5 м2 2+1 с отдельной кухней от 106 м2   Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Беседки и зона отдыха на открытом воздухе Мини - водопад Витаминный бар Фитнес на открытом воздухе Шахматная площадка Сауна Паровая комната Солевая комната Детская игровая комната ТВ комната Фитнес – зал Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис Велосипедная и беговая дорожка Зеленый сад на территории 3 лифта Электрогенератор Система видеонаблюдения 24/7 Консьерж Парковка для машин  Велопарк В стоимость квартиры входит:  ·        Входная стальная дверь ·        Межкомнатные двери выского качества ·        Кухонный гарнитур с гранитной столешницей  ·        Напольное покрытие – керамическая плитка ·        Стены покрашены экологической краской ·        Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль ·        Окна из высококачественного ПВХ. ·        Основное и точечное освещение ·        Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной ·        Выводы под кондиционеры ·        ТВ кабель ·        Электрические розетки во всех комнатах и на балконах  Дата начала строительства: 30-09-2021 Дата окончания строительства: 30-03-2023
Realting.com
Перейти