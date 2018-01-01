Проект премиум класса с шикарными видами на всю Аланию

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 204 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Имеет широко развитую инфраструктуру 5-ти звездочного отеля. У вас не будет необходимости выходить из комплекса. На территории вы сможете найти все, что необходимо для комфортного пребывания. Из всех апартаментов открывается панорамный вид на прекрасную средиземноморскую береговую линию и захватывающие Торосские горы. Комплекс находится на возвышенности вблизи гор, что позволит вам насладиться особенно свежим воздухом. Покупая недвижимость в Riviera Imperial, вы не только получите превосходные инвестиции в будущем, но и сможете наслаждаться роскошью, имеющейся в распоряжении уникального комплекса. Все апартаменты с панорамными окнами, оснащены стильными кухнями, полностью интегрированными электроприборами, мраморными полами с подогревом, полностью оборудованными ванными комнатами, системой кондиционирования воздуха. Успейте купить апартаменты своей мечты с инфраструктурой отеля по приятным ценам на этапе строительства. 4 бара5 ресторановБольшой открытый бассейн 2.750 м2Аквапарк3 Бара у бассейнаКрытый бассейн с подогревомКрытый и открытый джакузиSPAТурецкий хамамКонференц-залТорговый центрКинотеатрФитнес-центрСалон красотыКондитерскаяНочной клуб14 ЛифтовВертолетная площадкаИгровая комнатаДетская площадка7/24 час врач службы скорой помощи7/24 час уборка7/24-обслуживание7/24-безопасностьТеннисные кортыЧастный пляжБар на пляжеТрансферПрокат автомобилейУслуги таксиТрансфер до аэропорта
Квартира в жилом комплексе в Кестеле
Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.
На территории Кестеля находиця универзит гора Аланья, русского языка клэссика М, частны и государстен. С каждаем годом в Кестеле открывают, новенькие супермаркеты, кофейни, аптек. Жить в Кестеле становица освобождаемая и увлекательная.
Набережная Кестеля ородована велосипедными и прогулочными богами, треенажерами, расбиты парки с фонтанами. В парке, безедки, куда можно викти на пикник с друзьями и родствониками.
Квартира в Кестеле будет прекрасномм видли видруэте пэреэзд в. Некоторые Жители Кестеля преводьят несколько месяцев году в квартире, устальное врам. В Кестеле проживет моного жителя северной Европы. Кестель больше поодиту на уютный европейский город, чем на турецкий город.
Жилой комплекс из потого пути от имени с территория 1338 кв.м. на расстойя 750 от Средизем. Весо в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс и 4 <TAG1>. Есть квадратиры с подвиходным в сад и пентахусы. В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.
Владицы апартаментов будут доступны:
Бассейн
Детский Бассейн
Сауна
Спорт Салон
Крытая парковка
На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру територии установлена система круглосутного видеона. В качестве основного средства защиты от территориея.
Во Всех Квартирах Будет Выполнена Чистовая Отделка. Кухни-салон американского типа с виходом на балкон или террасу. В кухне и ваннах комнатах установлена сантехника и строиная мебел с гранитной стиль. В новый унивен проточный завод. В квартире будет віполнен монтаж межкомнатны и входних дверей. На полу будет керамогранитная плитка.
Проект готов к заселению в октабре 2023 год, княжество прохожие в денёк. Народный Сервис Алания Инвестиции в укомплектат вам квартиру в режиме онлайн и оффлайн.
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