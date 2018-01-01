Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инжекум - район Авсаллар

Каракокали, Турция

от €158,000

Сдача в: 2024

В одном из самых престижных районов Алании Оба началась стройка нового масштабного комплекса в окружении садов. Проект отличается особенной архитектурной концепцией и планированием зон отдыха во дворе, максимум территории отведено для бассейнов 3825 M². Комплекс находится, близко к центру города и базовой инфраструктуре. Район Оба стремительно развивается и застраивается в последние годы. Комплекс находится на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Это идеальное место для жизни с детьми и комфортного отдыха у моря. Проект будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир. Участок: 17800 м2 1+1 (50м2-110м2), 2+1 (85м2-135м2), 3+1 (115-145м2), 4+1 (146м2), дуплексы с собственными выходами на бассейн и террасой, а также варианты квартир с джакузи. Расстояние до моря составит 2600 м, для удобства жителей данного ЖК предусмотрен трансфер до моря, который будет курсировать-каждые 2 часа.