Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инжекум - район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 177 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
В одном из самых престижных районов Алании Оба началась стройка нового масштабного комплекса в окружении садов. Проект отличается особенной архитектурной концепцией и планированием зон отдыха во дворе, максимум территории отведено для бассейнов 3825 M².
Комплекс находится, близко к центру города и базовой инфраструктуре. Район Оба стремительно развивается и застраивается в последние годы. Комплекс находится на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Это идеальное место для жизни с детьми и комфортного отдыха у моря.
Проект будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир. Участок: 17800 м2
1+1 (50м2-110м2), 2+1 (85м2-135м2), 3+1 (115-145м2), 4+1 (146м2), дуплексы с собственными выходами на бассейн и террасой, а также варианты квартир с джакузи.
Расстояние до моря составит 2600 м, для удобства жителей данного ЖК предусмотрен трансфер до моря, который будет курсировать-каждые 2 часа.
Новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами строится в самом центре Алании. Жилой Комплекс расположен в превосходном районе в окружении всей городской инфраструктуры, в 1300м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.
В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города.
Проект состоит из одного 6-ти этажного жилого блока, который включает в себя 20 комфортабельных апартаментов. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 3+1.
Все квартиры продаются с высококачественной отделкой, стальными входными дверями, кухонными гарнитурами, сантехникой и пр.
Сдача в эксплуатацию проекта ожидается в декабре 2023г.