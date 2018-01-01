Бутик-комплекс в районе Авсаллар на финальной стадии строительства

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.
Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Технология "умный дом"
Кондиционеры
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от торгового центра, ресторанов, двух 5-звездочных отелей, музеев, парков и остановок общественного транспорта.
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Станция метро - 2,3 км
Аэропорт - 35 км
Этот жилой комплекс расположен в новом деловом районе Стамбула Сейрантепе. Он сочетает современную архитектуру с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. При этом исторические районы Стамбула находятся совсем рядом.
Объект расположен в пешей доступности от стадиона Тюрк Телеком. Близость к трассам TEM и E5 позволяет легко добраться в любую точку Стамбула. Ближайшая станция метро находится в двух километрах от жилого комплекса, но в паре сотен метров есть автобусная остановка.
В районе много торговых центров и небольших магазинов, ресторанов. Больницы, школы, университеты и другие социальные объекты расположены в пешей доступности. Большой парк для прогулок всей семьей находится буквально в двух шагах.
Жилой комплекс состоит из восьми зданий высотой от 11 до 21 этажа. Всего в нем доступны 935 апартаментов планировками от 1+0 до 4+1. Большинство апартаментов имеют просторные крытые и открытые балконы, в некоторых планировках их предусмотрено сразу два или три. Есть апартаменты с террасами, где особенно приятно проводить время в летние дни.
Объект имеет отличную внутреннюю инфраструктуру. Жителям доступны пешеходные дорожки и детские площадки, фитнес-центр и сауна, открытые бассейны. Зеленая придомовая территория с искусственными водоемами и фонтанами идеальна для отдыха.