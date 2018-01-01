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Бутик-комплекс в районе Авсаллар на финальной стадии строительства

Инжекум, Турция
от
€112,400
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Бутик-комплекс в районе Авсаллар на финальной стадии строительства
Инжекум, Турция
от
€112,400
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