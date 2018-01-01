Новые квартиры в хорошей локации - район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56,5 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Почему это свойство؟
Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов.
Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций.
Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благодаря близости проекта к основным жизненно важным дорогам.
Немедленный доступ к автомагистралям с использованием близлежащих дорог Financial City. Проект находится в центральном месте благодаря строительству предстоящего перекрестка.
Архитектурный стиль, который сочетает в себе красоту с передовыми технологиями строительства, которые характеризуют современный Стамбул.
Он разработан в гармонии с природой; Дизайн проекта ориентирован на элементы, которые делают его экологичным -.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 115 до 307 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Euro Residence 20 - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами и прекрасным видом на море, расположен на первой береговой линии в курортном городе Махмутлар, в тихом месте, через дорогу от моря и прекрасного песчаного пляжа.
С другой стороны комплекса проходит центральная улица Барбарос, на которой расположены различные объекты городской инфраструктуры, необходимые для повседневной жизни. Здесь множество ресторанов и кафе, магазинов, продуктовых супермаркетов, отделения банков, аптеки, развлекательные заведения и многое другое.
Euro Residence 20 состоит из двух 12-этажных корпусов, включающих в общей сложности 146 комфортабельных апартаментов различной планировки, площадью 60-90 кв. м. Квартиры продаются с чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, освещением, сантехникой и т. д.
Инфраструктура комплекса:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Открытый бассейн;
- Аквапарк;
- Закрытый бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна, хамам, душевые;
- Настольный теннис;
- Бильярд;
- Детская комната;
- Конференц-зал;
- Центральная спутниковая антенна;
- Интернет Wi-Fi;
- Электрогенератор;
- Открытая парковка;
- Круглосуточная охрана.
Расположение;
- 100 м до моря;
- 15 км до центра Алании;
- 30 км до аэропорта Газипаша;
- 130 км до аэропорта Анталии.
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