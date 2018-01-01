Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания

Мерсин, Турция

от €69,952

65 м² 1

Сдача в: 2023

Квартиры с видом на Средиземное море. Квартиры в новом закрытом жилом комплексе в районе Томюк. В 250 метрах от моря. Квартиры с планировкой 1+1, включают в себя один сан.узел и два балкона. Полный дизайнерский ремонт и мебель. С первоначальным взносом 50%. Также в квартирах установлены панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид. Инфраструктура комплекса обеспечивает комфортное и постоянное проживание. На территории расположен аквапарк, детская площадка, зона барбекю, два бассейна, открытый паркинг, видеонаблюдение, сад с фруктовыми и экзотическими деревьями, фитнес-центр, кинотеатр. Рядом с комплексом доступна социальная инфраструктура и все необходимые заведения и магазины: Migros, Bim, Şok, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, остановка общественного транспорта, пляж. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!