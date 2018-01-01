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Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания

Алания, Турция
от
€144,900
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€144,900
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Квартиры с видом на Средиземное море. Квартиры в новом закрытом жилом комплексе в районе Томюк. В 250 метрах от моря. Квартиры с планировкой 1+1, включают в себя один сан.узел и два балкона. Полный дизайнерский ремонт и мебель. С первоначальным взносом 50%. Также в квартирах установлены панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид. Инфраструктура комплекса обеспечивает комфортное и постоянное проживание. На территории расположен аквапарк, детская площадка, зона барбекю, два бассейна, открытый паркинг, видеонаблюдение, сад с фруктовыми и экзотическими деревьями, фитнес-центр, кинотеатр. Рядом с комплексом доступна социальная инфраструктура и все необходимые заведения и магазины: Migros, Bim, Şok, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, остановка общественного транспорта, пляж. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале
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Застройщик: Stay Property
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