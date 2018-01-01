Квартиры в строящемся комплексе в живописном районе Газипаша

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 40 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины.
Особенности квартир
Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника
Встроенная кухня
Тепловой насос
Кондиционеры
Система безопасности
Видеодомофон
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом молодом районе Анталии, который расположен всего в 20 км от центра города. Здесь вы найдете множество исторических и природных достопримечательностей.
Это меблированная квартира с 2 спальнями и 2 большими террасами прямо на берегу моря в Алании. Проект был завершен в 2009 году известным строителем Алании. Комплекс расположен в Махмутларе в закрытом саду, состоит из 4 блоков и 136 квартир. Отель находится недалеко от центра и магазинов. Эта квартира в Алании имеет большую гостиную с американской кухней и несколько больших окон, из которых открывается прекрасный вид на Средиземное море. Великолепная терраса со столиком для напитков и видом на море. Две спальни, и две ванные комнаты и еще один балкон с видом на море и улицу. Квартира обставлена новой мебелью, внутри есть вся необходимая бытовая техника. Это сэкономит вам деньги и время. Просто покупай и живи! Уникальное расположениеФирменный, хорошо управляемый комплексНовый и современный дизайнРядом со всеми социальными объектамиМестоположения комплекса:Недвижимость находится в Махмутларе. Махмутлар находится в 12 км от центра Аланьи, и в этом районе есть очень большой центр, где вы можете найти все, что вам нужно. На территории есть зона барбекю, пляжный парк, тренировочная площадка и детский парк.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены апартаменты 2+1 площадью 80 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.