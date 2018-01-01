Новый уютный комплекс в Авсалларе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 54 до 120 м2.Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магазины, аптеки, супермаркеты, рестораны и многое другое. Так же на территории проекта предусмотрена развитая инфраструктура, для комфортного проживания жильцов и гостей комплекса. 1+1 (45м2) 2+1 (65м2) 3+1 (115м2) Дуплекс на первом этаже (120м2) Дуплекс пентхаус 4+1 (145м2) Открытый бассейн Крытый бассейн Фитнес Сауна Аквапарк Баскетбольная площадка Кафе Бар у бассейна Детская площадка Лифт Парковка Консьерж Генератор Начало строительства: 07.2022 Окончание строительства: 07.2023
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные.
Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана.
Расположение и объекты поблизости
Благодаря своему центральному расположению можно легко добраться до многих супермаркетов, торговых центров, школ, больниц, станций метро: Esenkent, Hastane/Adliye, Gülsuyu, Cevizli, Atalar.