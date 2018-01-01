Квартиры в строящемся комплексе в живописном Авсалларе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 240 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
В последние годы Kartal получает все больше внимания как
возможность как для инвестиций, так и для жизни. отлично
расположение на самом высоком холме в Стамбуле, с потрясающим видом на
Острова Принца и близость к природе благодаря лесу Айдос.
Картал также имеет красивую прибрежную дорогу; находится недалеко от торговых центров, школ и
пристань для яхт; и имеет легкий доступ ко всем соединительным дорогам, автомагистралям и общественности
транспорт.
удобное расположение всего в 15 минутах езды от Сабихи
Международный аэропорт Гекчен и в 2 км от метро;
Шоссе Marmaray, YHT, IDO и D100 находятся всего в 10 минутах езды.
Exodus Riverside Residence Demirtaş - новое качество жизни и отдыха на море. Комплекс строится в районе Демирташ, где пока еще нет массового туризма и сохраняется атмосфера провинциального спокойствия, уюта. Именно здесь, по причине наличия свободных участков земли, вскоре будет новая современная Аланья, город мечты на берегу Средиземного моря. Проект отдален от пляжа на 1,4 км. Пляжи района Демирташ отличаются широким берегом и чистейшей водой в море, здесь нет портов и больших отелей, что позволит насладиться спокойным отдыхом без значительного потока туристов. Проект состоит из 4-х жилых блоков на 324 квартиры и большой территории внутреннего двора с зелеными зонами, бассейнами. Старт строительства май 2022, завершение строительства май 2024.
Prime Garden Residence – уютный комплекс в окружении садов в самом развитом районе ОбаКомплекс представляет собой шестиэтажный дом с огражденной территорией. На первом этаже находятся социальные зоны. Компактный новый проект на 24 квартиры планировками 1+1, двухуровневые 2+1 (на последних этажах) и двухуровневые 3+1 (на первых этажах). Площадь апартаментов от 50 до 127 м2. С квартир открываются отличные виды на горы, море, крепость, сады.В комплексе представлена следующая инфраструктура: открытый бассейн, хаммам, сауна, спортзал, детская площадка, спутниковое TV, камеры видеонаблюдения, электрогенератор.Завершение строительства: декабрь 2024.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.На реке река Оба Чай обустроена красивая набережная. В Оба работает боулинг, есть волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, теннисные корты. По понедельникам проходит большой фермерский рынок в районе Metro.