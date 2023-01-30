Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания

Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Жилой комплекс Nordic Art
Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна.
Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART.
Расстояние до района Махмутлар: 300 м
Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия
Преимущества
Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property.
Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном.
Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии.
Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое.
Высокие потолки - 3 м
Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации.
Подогрев пола в санузлах уже включен в цену.
В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости.
Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023
Из каждой квартиры открывается вид на море
Характеристики квартир
В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:
Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль
Высокие потолки
Стальные входные двери с тройной степенью защиты
Ламинированные межкомнатные двери
Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка
Покрытие стен: моющаяся краска
Кухонный гарнитур: МДФ
Столешница и кухонный фартук из натурального камня
Высококачественная сантехника в санузлах
Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате
Душевые кабины
Проточный электрический водонагреватель
Подогрев полов в санузлах
Инфраструктура
NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной:
Открытый плавательный бассейн
Крытый бассейн с подогревом
Бильярд
Сауна
Турецкая баня (хамам)
Римская парная
Массажные комнаты
Лобби
Детская игровая комната
Ресторан
Крытый паркинг
Места для хранения
Сад с ландшафтным дизайном
Генератор