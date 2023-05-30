Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 52 до 174 квадратных метров. Расстояние до моря 3300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе.
Окончание строительства - 30.05.2023.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 10 км
Сапанджа - 30 км
Аэропорт - 80 км
Стамбул - 82 км
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ.
В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии".
Квартиры имеют
качественную отделку;
полностью оборудованные ванные комнаты;
полы с подогревом;
в каждой комнате кондиционер.
Кухонные шкафы
бытовая техника
Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара.
На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус.
Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта.
Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.
В комплексе имеется:
На территории комплекса 2 блока.
12-и этажные здания
173 квартиры.
На территории открытый олимпийский бассейн
детский бассейн с горками
оборудованная зона отдыха
теннисный корт
баскетбольная площадка
детская игровая площадка
фитнес-центр
хаммам
сауна
боулинг центр
бильярд
кинозал
библиотека
зал для проведения встреч.
Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников.
Цены:
Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро
Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро
Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро