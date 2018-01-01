Новый масштабный проект с инфраструктурой в районе Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Удаленность от моря 3,2 км. Для удобства гостей и жильцов в комплексе будет трансфер к пляжу. •Открытый бассейн (два)•Бассейн аквапарка•Детский бассейн•Бассейн с фонтаном•Беседки и зоны для барбекю•Амфитеатр•Площадки для прогулок и пробежек•Детская площадка •Фитнес-центр под открытым небом•Теннисный корт•Баскетбольная площадка•Автостоянка Ресторан:•Караоке-бар•Сигарный бар•Винный бар Зона СПА: •Закрытый бассейн•Фитнес-центр•Витаминный бар•Массажные кабинеты•Турецкая баня•Русская баня•Паровая комната•Сауны•VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) •Кафетерия-бар•Боулинг•Бильярд•Настольный теннис•ТВ и кинозалы•Мини-клуб•Play Station и игровая комната•Развлекательная зона и дискотека •Конференц-залы•Коворкинги•Конференц-зал•Комнаты управления•Офис продажТорговая зона:•Магазин•Аренда автомобилей•Прачечная•Парикмахер •Безопасность 24/7•Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение•Генератор электричества на случай аварийного отключения
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской части Стамбула.
Он находится в нескольких минутах ходьбы от всех основных транспортных артерий в Стамбуле.
Из него открывается прямой вид на Мраморное море, острова Принцессы и лес Айдос.
Есть возможность приобрести в рассрочку с гибкими планами оплаты, с готовым титульным актом.
Соответствует условиям гражданства при инвестициях в недвижимость в Турции.
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов.
Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- аквапарк;
- площадка для барбекю;
- бильярдная;
- детская площадка;
- комната развлечений;
- фитнес;
- крытый бассейн с подогревом;
- массажный кабинет;
- мини гольф;
- открытая парковка;
- джакузи;
- детская площадка;
- пинг-понг;
- соляная комната;
- сауна;
- зоны отдыха;
- паровая комната;
- бассейн;
- теннисный корт;
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
Расстояние до моря: 1,5 км.;
Расстояние до больницы: 1 км.;
Расстояние до центра: 3 км.;
Расстояние до аэропорта: 35 км.;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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