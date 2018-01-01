Новый масштабный проект с инфраструктурой в районе Авсаллар

Каракокали, Турция

от €152,193

44 м² 1

Сдача в: 2023

Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов. Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров. ИНФРАСТРУКТУРА: - аквапарк; - площадка для барбекю; - бильярдная; - детская площадка; - комната развлечений; - фитнес; - крытый бассейн с подогревом; - массажный кабинет; - мини гольф; - открытая парковка; - джакузи; - детская площадка; - пинг-понг; - соляная комната; - сауна; - зоны отдыха; - паровая комната; - бассейн; - теннисный корт; ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Расстояние до моря: 1,5 км.; Расстояние до больницы: 1 км.; Расстояние до центра: 3 км.; Расстояние до аэропорта: 35 км.; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!