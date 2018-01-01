Компактный жилой комплекс в районе Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.На продажу представлены апартаменты 1+1 площадью 44 и 45 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Новый Проект ультра-роскошной резиденции в Бююхасбахче, в одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и с видом на Средиземное море. Этот проект, который будет построен на земельном участке общей площадью 800 квадратных метров, состоит из квартир разных продуманных планировок с современным дизайном. Апартаменты подходят для семейного проживания, отдыха, а также как выгодная инвестиция в будущее. Стоит отметить шаговую доступность проекта до всех необходимых для комфортной жизни объектов социальной инфраструктуры.
Проект будет состоять из 15 квартир, таких планировок как 1+1 и 2+1 Duplex в одном блоке, с системой «Умный дом».
Строительство начато в июле 2022г., завершение строительства ожидается в марте 2023г.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 60 до 161 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Теплые полы во всей квартире и кондиционер в каждой комнате в подарок от застройщика.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.