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Компактный жилой комплекс в районе Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€62,500
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.На продажу представлены апартаменты 1+1 площадью 44 и 45 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Компактный жилой комплекс в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€62,500
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