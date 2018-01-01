Новый масштабный проект в Стамбуле - район Авджылар

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 144 до 226 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Новый бутик-проект в Газипаша с удобным расположением.До главной улицы, ведущей к пляжу Селинус, всего 100 м. Расстояние до моря 1,5 км.В пешей доступности много магазинов, кафе, ресторанов. В 2023 году муниципалитет обустроил прогулочную зону с фруктовыми и тропическими деревьями, она находится рядом с комплексом.Пляж Селинус в Газипаше отличается широкой береговой линией, пологим заходом в море и песчаным берегом. На большинстве курортов средиземноморья вдоль пляжа проходит главная трасса D-400, а в Газипаша она отдалена от моря на 3 км. Пляж обустроенный, комфортный для отдыха с детьми, без шума от машин и трафика. Также в Газипаша есть уникальный пляж с каменными бассейнами, живописная бухта в скалах.На территории жилого комплекса предусмотрены следующие социальные зоны для жильцов: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, игровая комната, фитнес-центр, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7, аварийный генератор электроэнергии.В комплексе представлены квартиры следующих планировок: 1+1 площадью от 45 до 58 м2, двухуровневые 2+1 площадью от 108,7 до 118,5 м2.Начало строительства в июле 2023 года, завершение — в декабре 2024 года.При первоначальном взносе 35% возможна беспроцентная рассрочка от застройщика до завершения строительства.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 193 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами.
Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Звукоизоляция
Качественная кухня и сантехника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров.
Стамбул - 75 минут
Аэропорт - 45 минут
Сапанджа - 20 минут