Апартаменты в быстроразвивающемся районе Багджылар - Стамбул

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Prime Stone - новый проект в Газипаше c отличной локациейЖилой комплекс находится в районе Pazarcı в 150 м от главной улицы, которая ведет к центру города и пляжу Селинус. Расстояние до моря и центра города одинаковое - 1,4 км.В першей доступности много магазинов, ресторанов и кафе. Также недалеко набережная реки, недавно обустроенная муниципалитетом и засаженная фруктовыми деревьями. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7.В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1.Пляж в Газипаша отличается широкой береговой линией и отсутствием оживленной трассы D-400 вдоль моря. В Газипаша мало отелей, здесь нет большого потока туристов, при этом много красивых мест для отдыха — бухты в скалах, уникальный пляж с каменными бассейнами. В Газипаша выращивают фрукты и овощи, здесь чистая экология и нет вредных производственных предприятий.
Представляем Вашему вниманию новый элитный проект, расположенный на востоке Алании в районе с большими перспективами Каргыджак. Данный район, сочетающий в себе уникальные экологию и природу вместе с европейским комфортом. Проект расположен в 2 км от моря, в 16 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша. В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, кафе, школы и парки. Со всех сторон район окружен хвойными деревьями, а также плодовыми садами. Благодаря перепадам высоты и большому количеству холмов, из окон квартир будет открываться отличная панорама.
Комплекс будет состоять из трех блоков по 6 этажей. Суммарно представлено 64 квартиры от 49 м² до 170 м² различной планировки:
- 1+1 квартиры;
- 2+1 квартиры;
- Двухуровневые апартаменты 2+1 и 3+1 с выходом в сад;
- Двухуровневые квартиры 2+1 и 3+1 с мансардой.
На территории 7 900 м² будет обустроена социальная зона, отвечающая всем стандартам. Комфорт, современность и внимание к деталям - вот, что отличает данный Жилой Комплекс.
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе.
Окончание строительства - 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Торговый центр - 4 минуты
Университет - 7 минут
Босфор - 7 минут
Парк - 5 минут
Белградский лес - 8 минут
Новый аэропорт Стамбул - 25 минут
Автомагистраль Е-5 - 10 минут
Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты