Просторные апартаменты в районе Багджылар - Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 3+1 площадью 196 м2. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В продаже представлены апартаменты 1+1 площадью 54 м2. Расстояние до моря 100 метров.В цену апартаментов входит полный комплект бытовой техники, кондиционер в каждую комнату, а так же подогрев полов в ванной.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
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Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями.
В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект.
Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потрясающим видом на озеро.
Городская инженерия проекта, элегантная отделка и просторные квартиры увеличивают его инвестиционную ценность.