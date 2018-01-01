  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер

Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер

Аванос, Турция
от
€665,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 150 до 197 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Мерсин, Турция
от
€50,000
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€259,586
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
Seki, Турция
от
€91,000
Жилой комплекс LIBERTY DELUXE
Махмутлар центр, Турция
от
€130,924
Жилой комплекс Luxury Project in İstanbul Anatolian Side
Мраморноморский регион, Турция
от
€378,119
Вы просматриваете
Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер
Аванос, Турция
от
€665,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
Аванос, Турция
от
€263,671
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 80,59 до 112,96 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 3+1. Площадь от 52 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Caglarca, Турция
от
€247,315
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Спутниковое ТВ Электрические жалюзи Полы с подогревом Пластиковые окна Кухонная бытовая техника SIEMENS/FRANKE/BOSCH (встроенный духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Антальи, рядом с пляжами, центром города, торговыми центрами, международными школами. Пляж - 1,7 км Международная школа - 500 метров Торговый центр - 500 метров Больница - 400 метров Исторический центр города - 11 км Аэропорт - 25 км Кемер - 30 км Аквапарк - 6 км
Realting.com
Перейти