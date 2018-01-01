  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул

Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул

Аванос, Турция
от
€367,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 105,86 до 210,13 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€118,000
Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от основных магистралей Стамбула
Аванос, Турция
от
€926,000
Жилой квартал Квартиры в Olive Garden в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€119,000
Жилой комплекс Государственный проект рядом с аэропортом Сабихи Гёкчен в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€286,000
Жилой комплекс Новый проект в Аланье от ведущего застройщика
Алания, Турция
от
€210,000
Вы просматриваете
Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул
Аванос, Турция
от
€367,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины. Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Лифт Расположение и объекты поблизости Белградский лес - 5 минут езды Аэропорт Стамбула - 20 минут езды
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
от
€150,000
Сдача в: 2023
В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания. Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2. Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.
Жилой комплекс Новые апартаменты на стадии строительства в центре Алании
Жилой комплекс Новые апартаменты на стадии строительства в центре Алании
Алания, Турция
от
€215,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 127 квадратных метров. Расстояние до моря 580 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Realting.com
Перейти