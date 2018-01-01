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Новый большой проект в хорошей локации района Башакшeхир, Стамбул

Аванос, Турция
от
€470,000
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6
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БашакшeхирВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 5+1, 6+1, 8+1. Площадь апартаментов от 209,06до 547,83 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый большой проект в хорошей локации района Башакшeхир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€470,000
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