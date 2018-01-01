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Престижные апартаменты в удобной локации Стамбула - район Бакыркёй

Аванос, Турция
от
€489,000
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6
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бакыркёй. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 322 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Престижные апартаменты в удобной локации Стамбула - район Бакыркёй
Аванос, Турция
от
€489,000
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Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Аванос, Турция
от
€266,122
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 75,24 до 191,5 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой квартал Новая инвестиционная недвижимость на продажу в Алании
Жилой квартал Новая инвестиционная недвижимость на продажу в Алании
Махмутлар центр, Турция
от
€110,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс находится в 13 км от центра Алании, в 140 км от аэропорта Анталии и в 30 км от аэропорта Алании - Газипаша. Данный проект находится всего в 550 метрах от знаменитой улицы Барбарос и в 700 метрах от пляжа, а в 100 метрах вы найдете все магазины для повседневных нужд, такие как супермаркет, продуктовый магазин, рестораны, прокат автомобилей, бутики, пекарни и кафе, аптеки, мясные лавки и т. д. Проект построен известным застройщиком в Аланье и состоит из трех одиннадцатиэтажных блоков, имеющих в общей сложности 228 квартир, включая роскошные апартаменты в мансарде и пентхаусы. В жилом комплексе находятся ухоженный сад, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, красивые ландшафтные зоны общего пользования, фантастический бассейн, солнечные террасы, которые идеально подходят для отдыха солнечных процедур, тренажерный зал для тех, кто предпочитант активный образ жизни. К услугам постояльцев всегда доступны самые различные виды досуга: кинотеатр, аквапарк, бильярд, крытый бассейн, настольный теннис, теннисный корт, сауна, комната отдыха, витаминное кафе, турецкая баня, соляная комната, бесплатный Wi-Fi, паровая баня, детская площадка. Мы предлагаем покупателям приобрести апартаменты в данном комплексе за минимальную цену и иметь возможность сэкономить до 15%. - Приобретая жильё на этапе строительства вы существенно экономите около 15% - Местоположение комплекса удобно расположено неподалеку от пляжа, набережной и объектов инфраструктуры - Возможность приобретения недвижимости в рассрочку без процентов до 2022 года    Доступны различные типы апартаментов, в том числе с 1, 2 спальнями и 1 или 2 ванными комнатами, площадью от 55 м² до 275 м². Квартиры имеют доступ к большим террасам с видом на море, многие из них с невероятным панорамным видом на горы. Площадь квартир 1+1 составляет от 55 м2 до 75 м2, цены начинаются от 42 000 Евро до 65 500 Евро. Площадь пентхаусов 2+1 составляет от 112 м2 до 150 м2, цены начинаются от 122 500 Евро до 142 500 Евро. Площадь квартир в стиле лофт составляет 124 м2, цены начинаются от 151 000 Евро.   - В случае приобретения недвижимости в рассрочку первоначальный платеж составит всего 20% при подписании договора. - Предоставляется 18 месяцев бесплатной рассрочки платежа. - При оплате наличными денежными средствами наша компания предоставляет скидку в размере 3% Срок сдачи комплекса в эксплуатацию в мае 2022 года.
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