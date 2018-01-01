Новый проект в хорошей локации района Багджылар - Стамбул

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 75 до 100 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 140 квадратных метра. Расстояние до моря 1500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 Авсалларе.Площадь апартаментов 105 м2. Расстояние до моря 960 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром.
Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума.
Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.