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Роскошные апартаменты в финансовой столице Стамбула - район Аташехир

Мраморноморский регион, Турция
от
€487,670
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85,35 до 250 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Роскошные апартаменты в финансовой столице Стамбула - район Аташехир
Мраморноморский регион, Турция
от
€487,670
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