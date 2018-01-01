ЖК на завершающей стадии строительства в районе Башакшехир

Мраморноморский регион, Турция

от €727,502

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от студий до четырех спален). Из квартир открывается панорамный вид на город. Высотная резиденция состоит из трех башен и располагает консьерж-сервисом, фитнес-центром и спа, бассейнами, парковкой на 3 500 машин. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" (дистанционное управление освещением, отоплением, охлаждением и вентиляцией с телефона) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых популярных районов в европейской части Стамбула, прямо на автомагистрали ТЕМ, всего в пяти минутах от моста, соединяющего Европу и Азию, в непосредственной близости от множества станций метро, автобусных и трамвайных остановок, аэропорта, в нескольких минутах от Белградского леса. остановка автобуса - 75 м стадион - 500 м больница - 3 км площадь Таксим - 10 км Босфорский мост - 10 км исторический центр города - 15 км Ускюдар - 15 км