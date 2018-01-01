Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 107 до 150 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
ILKEM PACIFIC
ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023
Страна: Турция
Провинция: Мерсин
Город: Мерсин
Район: Мезитли
Микрорайон: Ени Махале
Расстояние до моря: 1900 m
Расстояние до пляжа: 2500 m
Расстояние до трассы: 1100 m
ПЛАНИРОВКИ
Количество блоков: 1
Количество этажей: 20
Количество квартир в комплексе: 40
Все квартиры: 4+1
Количество квартир на этаже: 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ
Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Отдельный лифт на каждую квартиру + 1 грузовой Центральная система отопления с возможностью использовать автономно Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Тамбур при входе Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей и спальной комнате Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
Площадь территории: 3205 m²
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая парковка Бассейн: взрослый и детский Спортивная площадки Детская площадка Беседки для отдыха Зона барбекю Генератор
Основные характеристики квартиры 4+1
Брутто: 230,00 m²
Нетто: 163,66 m²
Количество санузлов: 3
Количество балконов: 4
Тамбур: 12,80 m²
Прихожая: 19,60 m²
Коридор: 5,25 m²
Гостиная: 28,00 m²
Кухня: 20,00 m²
Детская комната 1: 10,70 m²
Детская комната 2: 12,00 m²
Спальная комната: 21,00 m²
Хозяйский санузел в спальне: 4,10 m²
Центральный санузел: 4,54 m²
Гостевой санузел: 2,52 m²
Балкон 1 в спальне: 4,15 m²
Балкон 2 в кухне: 3,50 m²
Балкон 3 в кухне: 15,15 m²
Балкон 4 технический
Стоимость: от 197 000 $/1 158$ за 1 m² полезной площади
🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ
🟢WhatsApp: https://wa.me/
🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33
🟣Viber: https://viber.click/905385416639
📶Телефон + все мессенджеры:
▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane...
⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko
⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio...
🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33
📩E-mail:
🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com
🚹Alex
Euro Avsallar
Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.
Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки.
Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.
Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность!
Инфраструктура комплеса:
Открытый бассейн
Бассейн с подогревом
Аквапарк
Раздевалки
Хамам
Сауна
Римская парная
СПА
Солевая комната
Массажные комнаты
Игровая комната
Детская игровая комната
Совещательная комната
Душевые
Фитнес
Кафе/Ресторан
Места для барбекю
Беседки
Открытый паркинг
Электрогенератор
Спутниковое ТВ и Интернет
Охрана
Особенности квартир:
Стальная входная дверь
Встроенный кухонный гарнитур
Полы-керамическая плитка
Стены-водоэмульсионная краска
Окна ПВХ с двоиным остекленением
ТВ и телефонные кабеля
Основное и дополнительное освещение
Раздвижные балконные двери
Начало строительства: 11/2021
Конец строительства: 12/2022
Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.