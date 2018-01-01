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  3. Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар

Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар

Аванос, Турция
от
€270,000
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 107 до 150 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар
Аванос, Турция
от
€270,000
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Площадь 230 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ILKEM PACIFIC ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Мерсин Район: Мезитли Микрорайон: Ени Махале Расстояние до моря: 1900 m Расстояние до пляжа: 2500 m Расстояние до трассы: 1100 m ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 1 Количество этажей: 20 Количество квартир в комплексе: 40 Все квартиры: 4+1 Количество квартир на этаже: 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Отдельный лифт на каждую квартиру + 1 грузовой Центральная система отопления с возможностью использовать автономно Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Тамбур при входе Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей и спальной комнате Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 3205 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая парковка Бассейн: взрослый и детский Спортивная площадки Детская площадка Беседки для отдыха Зона барбекю Генератор Основные характеристики квартиры 4+1 Брутто: 230,00 m² Нетто: 163,66 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 4 Тамбур: 12,80 m² Прихожая: 19,60 m² Коридор: 5,25 m² Гостиная: 28,00 m² Кухня: 20,00 m² Детская комната 1: 10,70 m² Детская комната 2: 12,00 m² Спальная комната: 21,00 m² Хозяйский санузел в спальне: 4,10 m² Центральный санузел: 4,54 m² Гостевой санузел: 2,52 m² Балкон 1 в спальне: 4,15 m² Балкон 2 в кухне: 3,50 m² Балкон 3 в кухне: 15,15 m² Балкон 4 технический Стоимость: от 197 000 $/1 158$ за 1 m² полезной площади 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от
€185,000
Площадь 115–4 266 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Euro Avsallar  Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.  Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки. Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.  Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность! Инфраструктура комплеса: Открытый бассейн Бассейн с подогревом Аквапарк Раздевалки                   Хамам Сауна Римская парная СПА Солевая комната Массажные комнаты Игровая комната Детская игровая комната Совещательная комната Душевые Фитнес  Кафе/Ресторан Места для барбекю Беседки Открытый паркинг Электрогенератор Спутниковое ТВ и Интернет Охрана Особенности квартир: Стальная входная дверь Встроенный кухонный гарнитур  Полы-керамическая плитка Стены-водоэмульсионная краска Окна ПВХ с двоиным остекленением ТВ и телефонные кабеля Основное и дополнительное освещение Раздвижные балконные двери Начало строительства: 11/2021 Конец строительства: 12/2022
Жилой комплекс Blue Sunlight
Жилой комплекс Blue Sunlight
Yaylali, Турция
от
€113,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
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