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Недвижимость премиум-класса на берегу Мраморного моря, Стамбул

Аванос, Турция
от
€709,000
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9
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 146 до 220 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Недвижимость премиум-класса на берегу Мраморного моря, Стамбул
Аванос, Турция
от
€709,000
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Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.  
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от
€2,34 млн
Агентство: TRANIO
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г. В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная. Удобства и оснащение в доме Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната. Расположение и объекты поблизости Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул. Близко к Черному морю, пешком 20 минут Мост Султана Селима Явуза - 5 км Центр города - 30 км Лес - 3 км
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