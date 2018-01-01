Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул

Махмутлар центр, Турция

от €125,000

Это меблированная квартира с 2 спальнями и 2 большими террасами прямо на берегу моря в Алании. Проект был завершен в 2009 году известным строителем Алании. Комплекс расположен в Махмутларе в закрытом саду, состоит из 4 блоков и 136 квартир. Отель находится недалеко от центра и магазинов. Эта квартира в Алании имеет большую гостиную с американской кухней и несколько больших окон, из которых открывается прекрасный вид на Средиземное море. Великолепная терраса со столиком для напитков и видом на море. Две спальни, и две ванные комнаты и еще один балкон с видом на море и улицу. Квартира обставлена ​​новой мебелью, внутри есть вся необходимая бытовая техника. Это сэкономит вам деньги и время. Просто покупай и живи! Уникальное расположениеФирменный, хорошо управляемый комплексНовый и современный дизайнРядом со всеми социальными объектамиМестоположения комплекса:Недвижимость находится в Махмутларе. Махмутлар находится в 12 км от центра Аланьи, и в этом районе есть очень большой центр, где вы можете найти все, что вам нужно. На территории есть зона барбекю, пляжный парк, тренировочная площадка и детский парк.