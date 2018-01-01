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Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул

Аванос, Турция
от
€280,215
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 113,08 до 252,08 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул
Аванос, Турция
от
€280,215
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Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1, 5+2. Площадь апартаментов от 63 до 291 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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