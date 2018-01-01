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Новый инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле

Аванос, Турция
от
€232,000
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 87,91 до 241,15 м2. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€232,000
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от
€619,170
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Расположенный в Бахчелиевлере, вы можете найти этот семейный концептуальный проект с легким доступом к основным перевозкам. Разработанный известным разработчиком в турецком строительном секторе, проект несет в себе “ идею устойчивости ” как другие проекты разработчика. Проект предлагает спокойный образ жизни, принятый природой, где они могут наслаждаться всеми аспектами, необходимыми в повседневной жизни, не жертвуя никаким комфортом или удобством благодаря своему удобному расположению в центре города. - Общая площадь земли: 120 000 кв.м. - Строительная площадь: 70 000 кв.м. - Всего блоков: 11 - Всего единиц: 796 жилых + 29 коммерческих - Типы блоков: от 2 + 1 до 5 + 1 ( Каждый блок имеет по крайней мере один балкон, и каждый блок имеет террасу с впечатляющим пейзажем )   ОБЪЕКТЫ: 210 м2 Искусственное озеро Йога и Бег трусцой Торговая улица Открытые спортивные площадки у рощи Парковочный участок для каждого блока с точками зарядки Более 40 видов растений Ботанический сад Открытый и закрытый плавательный бассейн Кинотеатр под открытым небом РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бакыркёй 12 минут Şişli 20 минут Левент 22 минуты Таксим 25 минут Marmara Forum Mall 3 минуты Метропорт Молл 4 минуты Вместимость Молла 15 минут Galleria Mall 10 минут Университет Айдын 4 минуты Yıldız Технический университет. 5 минут Университет Истиние 7 минут Больница Медикана 4 минуты Мемориальная больница 6 минут Больница медицинского парка 5 минут
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от
€103,983
Площадь 48 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Realty World Green Gayrimenkul
ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ! Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев! Первоначальный взнос 50%! Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными красотами и объектами исторического наследия, которые согреют ваше сердце в Проекте 1207 Antalya Prestige. Вы и ваши родные будете наслаждаться качествен- ной, безопасной и престижной жизнью в 1207 Antalya Prestige, где учтены самые малейшие потребности. Проект 1207 Antalya Prestige состоит из общей площади застройки 165 000 m² квадратных метров на земельном участке площадью 100 000 квадратных метров. Это один из крупнейших проектов города и области. Проект планируется как 1600 независимых секций. Строительные работы будут вестись только на территории площадью 56 000 м² на территории площадью 100000 м², а все остальные территории были обустроены местной администрацией как социальные зоны, парки и ландшафтные зоны. Это позволило реализовать усиленный проект с зонами социального обустройства и вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Проект представляет собой большой жилой комплекс с городской зоной трансформации и обустройства, переданной в распоряжение соответствующей местной администрации, и инвестици- онной зоной, которая будет состоять из 3-х этапов. В зоне инвестора проекта включает в себя открытый бассейн, крытый тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Первая фаза проекта будет состоять из 307 независимых секций-квартир, и ее планируется сдать в течение 18 месяцев с момента получения лицензии. На третьем этапе проект будет состоять примерно из 250 независимых секций, и сдача планируется через 18 месяцев с даты получения лицензии. Проект 1207 Antalya Prestige, высокобюджетный инвестиционный проект, готовится открыть для вас двери совершенно новой жизни в Анталии. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 1207 Antalya Prestige, который будет расположен в районе Анталии Кеп- ез, состоит из 3-х этапов. Первый этап проекта, состоящий из блоков А, В1 и В2, вмещает в себя 307 квартир. Квартиры, в которых учтены все потребности, доступны в вариантах 1+1, 2+1 и Loft. Проект 1207 Antalya Prestige задуман как нечто большее чем жилой комплекс, это жилое про- странство. В проекте имеются социальные зоны, направленные на удов- летворение всех потребностей проживающих в них домовладельцев; имеются сауна, турецкая баня, бассейн и прогулочные зоны (беговые дорожки). В 1207 Antalya Prestige, с целью обеспечения вашей безопас- ности, имеются охранники, которые являются профессионалами своей области. Персонал жилого комплекса, с целью осуществления и обеспе- чения ваших потребностей всегда рядом с Вами. САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АНТАЛИИ 207 Antalya Prestige был спроектирован не только как дом, но и как образ жизни, сочетающий в себе комфорт и эстетику с уникальными со- циальными пространствами. В 1207 Antalya Prestige вас ждет спокойный, безопасный дом высокого стандарта, чтобы вы могли наслаждать- ся городом, где вы почувствуете великолепный средиземноморский климат в своем сердце, кроме того, этот проект является уникальной инвестиционной возможностью в Анталии, постепенно развивающемся и занимающим одно из привлекательных инвестиционных мест. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И МЕСТО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ЖИЗНИ! ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗОН Вы можете наслаждаться Анталией, одним из самых красивых городов Средиземноморья, не выходя из дома. Теплым летним утром в жилом комплексе 1207 Antalya Prestige вы можете либо прогуляться на свежем воздухе, либо завершить упражнения в тренажерном зале, где учте- ны все ваши пожелания. Вы можете приятно провести время в открытом бассейнах, чтобы освежиться в жаркую погоду. Вы можете начать каждый день бодрым, сняв дневную усталость в сауне и хаммаме. Вы достойны прекрасной жизни, о которой мечтаете, и, можете получить все необходимое, не выходя из дома, благодаря социальным зонам, в которых продумано все до мельчайших деталей, а также получить удо- вольствие от общения со своими друзьями в обширных социальных зонах. По всем вопросам обращайтесь по указанным контактам.
Жилой комплекс Новые квартиры в спокойном и живописном районе Пендик, Стамбул
Жилой комплекс Новые квартиры в спокойном и живописном районе Пендик, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 59 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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