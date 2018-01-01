Новый инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле

Kirisciler, Турция

от €103,983

48 м² 1

Сдача в: 2024

ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ! Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев! Первоначальный взнос 50%! Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными красотами и объектами исторического наследия, которые согреют ваше сердце в Проекте 1207 Antalya Prestige. Вы и ваши родные будете наслаждаться качествен- ной, безопасной и престижной жизнью в 1207 Antalya Prestige, где учтены самые малейшие потребности. Проект 1207 Antalya Prestige состоит из общей площади застройки 165 000 m² квадратных метров на земельном участке площадью 100 000 квадратных метров. Это один из крупнейших проектов города и области. Проект планируется как 1600 независимых секций. Строительные работы будут вестись только на территории площадью 56 000 м² на территории площадью 100000 м², а все остальные территории были обустроены местной администрацией как социальные зоны, парки и ландшафтные зоны. Это позволило реализовать усиленный проект с зонами социального обустройства и вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Проект представляет собой большой жилой комплекс с городской зоной трансформации и обустройства, переданной в распоряжение соответствующей местной администрации, и инвестици- онной зоной, которая будет состоять из 3-х этапов. В зоне инвестора проекта включает в себя открытый бассейн, крытый тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Первая фаза проекта будет состоять из 307 независимых секций-квартир, и ее планируется сдать в течение 18 месяцев с момента получения лицензии. На третьем этапе проект будет состоять примерно из 250 независимых секций, и сдача планируется через 18 месяцев с даты получения лицензии. Проект 1207 Antalya Prestige, высокобюджетный инвестиционный проект, готовится открыть для вас двери совершенно новой жизни в Анталии. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 1207 Antalya Prestige, который будет расположен в районе Анталии Кеп- ез, состоит из 3-х этапов. Первый этап проекта, состоящий из блоков А, В1 и В2, вмещает в себя 307 квартир. Квартиры, в которых учтены все потребности, доступны в вариантах 1+1, 2+1 и Loft. Проект 1207 Antalya Prestige задуман как нечто большее чем жилой комплекс, это жилое про- странство. В проекте имеются социальные зоны, направленные на удов- летворение всех потребностей проживающих в них домовладельцев; имеются сауна, турецкая баня, бассейн и прогулочные зоны (беговые дорожки). В 1207 Antalya Prestige, с целью обеспечения вашей безопас- ности, имеются охранники, которые являются профессионалами своей области. Персонал жилого комплекса, с целью осуществления и обеспе- чения ваших потребностей всегда рядом с Вами. САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АНТАЛИИ 207 Antalya Prestige был спроектирован не только как дом, но и как образ жизни, сочетающий в себе комфорт и эстетику с уникальными со- циальными пространствами. В 1207 Antalya Prestige вас ждет спокойный, безопасный дом высокого стандарта, чтобы вы могли наслаждать- ся городом, где вы почувствуете великолепный средиземноморский климат в своем сердце, кроме того, этот проект является уникальной инвестиционной возможностью в Анталии, постепенно развивающемся и занимающим одно из привлекательных инвестиционных мест. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И МЕСТО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ЖИЗНИ! ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗОН Вы можете наслаждаться Анталией, одним из самых красивых городов Средиземноморья, не выходя из дома. Теплым летним утром в жилом комплексе 1207 Antalya Prestige вы можете либо прогуляться на свежем воздухе, либо завершить упражнения в тренажерном зале, где учте- ны все ваши пожелания. Вы можете приятно провести время в открытом бассейнах, чтобы освежиться в жаркую погоду. Вы можете начать каждый день бодрым, сняв дневную усталость в сауне и хаммаме. Вы достойны прекрасной жизни, о которой мечтаете, и, можете получить все необходимое, не выходя из дома, благодаря социальным зонам, в которых продумано все до мельчайших деталей, а также получить удо- вольствие от общения со своими друзьями в обширных социальных зонах. По всем вопросам обращайтесь по указанным контактам.