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Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€135,000
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6
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 108 м2.Расстояние до моря 800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал. Район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсалларе есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€135,000
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 160 м2. Расстояние до моря 1550 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
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Сдача в: 2024
Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
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