  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый малоэтажный проект в районе Инжекум - Алания

Новый малоэтажный проект в районе Инжекум - Алания

Аванос, Турция
от
€179,000
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 61 до 85 м2. Расстояние до моря 300 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
от
€210,000
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Аланья, Турция
от
€301,000
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€390,795
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Elite Life 3, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€135,000
Жилой комплекс NOIRE
Авсаллар, Турция
от
€75,000
Вы просматриваете
Новый малоэтажный проект в районе Инжекум - Алания
Аванос, Турция
от
€179,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€350,000
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Многофункциональный жилой комплекс, состоящий из 6 блоков по 24 этажа, где расположились квартиры, офисные и торговые помещения. Проект раскинулся на участке площадью  26 000 квадратных метров и находится в  центре района Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Это один из крупнейших проектов в районе Кадыкёй, представляет собой жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и предоставляющий своим жителям роскошный образ жизни.  Жилой комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от проспекта Багдат, который является местом сосредоточения магазинов модной одежды, известных кафе и ресторанов, а также ночных клубов.  Проект привлекает внимание своим современным и лаконичным дизайном, предлагающим комфортный образ жизни с его простым и функциональным подходом.  Внешняя инфраструктура:  станция метро Уналан, станция метро Гёзтепе, станция метробусов Узунчайыр, остановка метробуса Фикиртепе, государственная больница İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, государственная больница Аджибадем Шинаси Джан, государственная больница Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi, причал Kalamış Marina, речной вокзал Ido Harem Water Bus Terminal, университет Мармара, ТЦ Акасья Аджибадем, ТЦ Эмаар Сквер, парк Гёзтепе и т.д.  Проект представляет будущим владельцам 1500 квартир планировками от 1 + 0 до 5,5 + 1, площадь которых варьируется от 55 до 300 квадратных метров. Квартиры жилого комплекса в разных планировочных решениях имеют как обычные, так и садовые террасы.  Внутренняя инфраструктура:  детский сад, сауна/СПА, крытый и открытые бассейны, парковка, кафе/ресторан, многофункциональный спортивный зал, супермаркет, хаммам, массажный салон
Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
Авсаллар, Турция
от
€85,000
Площадь 27–133 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, в популярном районе, прямо у пляжа Инжекум! Авсаллар - один из красивейших районов,тихий, прекрасно развит, расположен в 25 км от Аланьи! Кондоминиум разместился на площади в 849,90 м2 и вмещает в себя 17 квартир в ультрамодном дизайне. Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты. Помимо спокойной повседневной жизни на природе, этот район считается привлекательным с точки зрения инвестиций. ПЛЮСЫ ЖК: - Открытый бассейн - Сауна - Генератор - Фитнес - Открытая детская площадка - Баскетбол - Теннисный корт - Камелия - Барбекю - Парковка Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese, Турция
от
€151,350
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Realting.com
Перейти