Видовые апартаменты в Бекташе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 87 до 169 м2. Расстояние до моря 6000 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг.Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Проект находится в районе Паяллар, расположенный на огромной площади 6800м2, в продаже имеются апартаменты планировок: 1+1, 2+1 и дуплексов 3+1. Это сложная структура, построенная как единое целое, с жилыми помещениями, тренажерным залом, парковкой и поистине роскошной инфраструктурой. Еще одна особенность, которая делает проект привилегированным, заключается в том, что проект расположен с возможностью обеспечить всем жителям комплекса восхитительные виды. Все квартиры в проекте выходят окнами на завораживающие Средиземноморские пейзажи. Расстояние до моря составит 2.5 км, для удобства жителей предусмотрен пляжный сервис.
Старт проекта: ноябрь 2022г., завершение строительства декабрь 2024г.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной.
Преимущества
Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре города, рядом с пятизвездочными отелями, ресторанами и достопримечательностями.
Автобусная остановка - 150 метров
Станция метро - 1 км
Торговый центр - 1,8 км
Бешикташ (Долмабахче, пристани, парки) - 2,3 км
Таксим - 2,4 км
Левент - 4,7 км
Международный аэропорт Стамбула - 35 минут
Исторический центр Стамбула - 25 минут
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.
Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.
Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.
Расположение и объекты поблизости
350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
500 метров до парка Özgürlük
800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны