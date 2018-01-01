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Уникальный проект в самом центре Аланьи

Алания, Турция
от
€150,000
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7
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1.Площадь апартаментов от 45 до 55 м2.Расстояние до моря 400 метров.Новая недвижимость на Клеопатре – это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде. Как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одной из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Уникальный проект в самом центре Аланьи
Алания, Турция
от
€150,000
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