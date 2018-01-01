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  3. Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе

Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе

Yaylali, Турция
от
€132,000
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О комплексе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 150 м2.Расстояние до моря 350 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€132,000
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