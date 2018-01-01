Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 150 м2.Расстояние до моря 350 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
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Kurt Safir Euro 21 Residence - великолепный жилой комплекс премиум класса, расположенный в 350 м от моря в курортном городе Махмутлар. Резиденция находится между центральными улицами Барбарос и Ататюрка, на которых расположены различные объекты городской инфраструктуры, необходимые для повседневной жизни.
Здесь множество ресторанов и кафе, магазинов, продуктовых супермаркетов, отделения банков, аптеки, развлекательные заведения и многое другое. Kurt Safir Euro Residence 21 состоит из одного 12-этажного корпуса, включающего комфортабельные апартаменты различной планировки и площади. Квартиры продаются с чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, освещением, сантехникой и т. д.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Спортзал;
- Закрытый бассейн;
- Сауна/хамам/ парная;
- Парковка;
- Детская площадка;
- Зона барбекю;
- Сад;
- Генератор;
- Соляная комната;
- 7/24 видеонаблюдение, охрана.
Расстояния:
- Море и пляж: 350 м.
- Аэропорт Газипаша: 30 км.
- Аэропорт Анталии: 140 км.
- Центр Махмутлара: 1 км.
- Центр Аланьи: 10 км.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!