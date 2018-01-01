Новый проект по доступным ценам в Демирташе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 45 до 91 м2. Расстояние до моря 2750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Удаленность от моря 3,2 км. Для удобства гостей и жильцов в комплексе будет трансфер к пляжу. •Открытый бассейн (два)•Бассейн аквапарка•Детский бассейн•Бассейн с фонтаном•Беседки и зоны для барбекю•Амфитеатр•Площадки для прогулок и пробежек•Детская площадка •Фитнес-центр под открытым небом•Теннисный корт•Баскетбольная площадка•Автостоянка Ресторан:•Караоке-бар•Сигарный бар•Винный бар Зона СПА: •Закрытый бассейн•Фитнес-центр•Витаминный бар•Массажные кабинеты•Турецкая баня•Русская баня•Паровая комната•Сауны•VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) •Кафетерия-бар•Боулинг•Бильярд•Настольный теннис•ТВ и кинозалы•Мини-клуб•Play Station и игровая комната•Развлекательная зона и дискотека •Конференц-залы•Коворкинги•Конференц-зал•Комнаты управления•Офис продажТорговая зона:•Магазин•Аренда автомобилей•Прачечная•Парикмахер •Безопасность 24/7•Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение•Генератор электричества на случай аварийного отключения
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Проект находится в Центре Алании на площади 4538 м², состоящий из 44 квартир планировок 2 + 1, 3+1 и 5+1.
Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.
Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
MODERNITY - это роскошный малоэтажный жилой комплекс на 16 роскошных квартир, который расположен в центре Авсаллара.
Проект построен на общей площади 2095 м2 и вмещает в себя 27 квартир.
Поездка до центра Алании составит всего 25 км!
ЛОКАЦИЯ:
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ.
Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели.
До пляжа Инжекум всего 1600 метров!
Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни.
УДОБСТВА ЖК:
-Автостоянка
-Теннисный стол
- Детская площадка
- Конференс-зал
- Генератор
- Фитнес
- Зона барбекю
- Бассейн
На сегодняшний день покупка недвижимости в Алании является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов!
Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Турции! Бесплатно Вас проконсультируем!