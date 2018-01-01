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Новый проект по доступным ценам в Демирташе

Аванос, Турция
от
€86,000
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8
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 45 до 91 м2. Расстояние до моря 2750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый проект по доступным ценам в Демирташе
Аванос, Турция
от
€86,000
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Удаленность от моря 3,2 км. Для удобства гостей и жильцов в комплексе будет трансфер к пляжу. •Открытый бассейн (два)•Бассейн аквапарка•Детский бассейн•Бассейн с фонтаном•Беседки и зоны для барбекю•Амфитеатр•Площадки для прогулок и пробежек•Детская площадка •Фитнес-центр под открытым небом•Теннисный корт•Баскетбольная площадка•Автостоянка Ресторан:•Караоке-бар•Сигарный бар•Винный бар Зона СПА: •Закрытый бассейн•Фитнес-центр•Витаминный бар•Массажные кабинеты•Турецкая баня•Русская баня•Паровая комната•Сауны•VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) •Кафетерия-бар•Боулинг•Бильярд•Настольный теннис•ТВ и кинозалы•Мини-клуб•Play Station и игровая комната•Развлекательная зона и дискотека •Конференц-залы•Коворкинги•Конференц-зал•Комнаты управления•Офис продажТорговая зона:•Магазин•Аренда автомобилей•Прачечная•Парикмахер •Безопасность 24/7•Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение•Генератор электричества на случай аварийного отключения
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