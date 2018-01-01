Новые апартаменты в Газипаше, Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 42 до 135 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Готовый проект находится в районе Махмутлар состоящий из 54 квартир планировок 1+1 и 2+1.
Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.
Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роскошных бренда. В Пендике, азиатском континенте, строится мега-город
АЭРОПОРТ САБИХА ГОКСЕН: 10 МИНУТ
ЦЕНТР МАГАЗИНА НЕОМАРИНА: 15 МИНУТ
ЦЕНТР ПОКУПКИ ПЕНДОРИИ: 10 МИНУТ
ЦЕНТР МАГАЗИНА АНАДОЛУ: 10 МИНУТ
ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР МАГАЗИНА ГОРОДА: 10 МИНУТ
ЦЕНТР МАРИНСКОГО МАГАЗИНА: 10 МИНУТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ХАЙАЛЬТЕПЫ ИСТАНБУЛ МУНИЦИПАЛЬНОСТИ: 1МИН
Морской автобус IDO: 10 минут
САПАНКА: 20 МИНУТ
БОЛЬНИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ МАРМАРА: 5 МИНУТ
KARTAL LÜTFİ KIRDAR ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА: 5 МИНУТ
TR MINISTRY ЗДОРОВЬЕ ЦЕНТР: 1 МИНУТА
СТАМБУЛ ГЕДИК УНИВЕРСИТЕТ: 5 МИНУТ
СТАМБУЛ МЕДЕНИЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 10 МИНУТ
МАЛЬТЕП УНИВЕРСИТЕТ: 15 МИНУТ
СТАМБУЛ ПЕНДИК МЕТРО: 5 МИНУТ
Резиденция располагает круглосуточной охраной, кафе, магазинами и зонами отдыха. Также резидентам доступен трансфер (аэропорт, центр города,пляж Лары и поля для гольфа Белека).
В проекте есть апартаменты с 1-3 спальнями, а также виллы. Каждый юнит оборудован бытовой техникой и кухонной мебелью, шкафом для одежды, гардеробной, системой кондиционирования. У апартаментов на первом этаже есть частный сад.
Также в комплексе продаются 4 виллы 5+1 площадью 375 м2 от 1 480 000 $.
Доступна программа лояльности, которая обеспечит высокую арендную доходность из-за возможности обслуживать и сдавать квартиру в аренду через всемирную сеть отелей.
Подходит под гражданство и ВНЖ.
Расположение и объекты поблизости
Лара — один из крупнейших районов Анталии, он тянется вдоль Средиземного моря в восточном направлении от центра города. Это обустроенный район с высоким уровнем деловой активности и смешанной застройкой. Он считается одним из элитных районов Анталии наравне с районом Коньяалты. Резиденция расположена у аэропорта города, в 10-15 минутах езды до нескольких ТЦ, госпиталя, водопада Duden, пляжей с кафе и ресторанами.