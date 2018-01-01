Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 95 до 149 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы. Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 51 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Представляем комфортный и уютный дом, с морем, солнцем и красивой природой, строящийся на территории 1175 м2, который состоит из 1 блока и 18 квартир. Данный ЖК находится в 2 км от центра города, в 2 км от банков, торговых центров, государственных учреждений, развлекательных заведений, в 1 км от больницы Анадолу и в 650 метрах от моря. Каждая часть проекта будет оформлена для комфорта и счастья жителей данного комплекса. В ЖК есть сад и детская площадка, беседки, открытый бассейн, фитнес-центр, автостоянка, круглосуточное видеонаблюдение, центральная спутниковая система, генератор и лифт.