Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 41 до 254 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Резиденция располагает спортивным клубом, бассейном, детской площадкой, кафе и ресторанами, видеонаблюдением.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре района Кагытхане, всего в паре минут от автомагистралей и в пешей доступности от станции метро.
Станция метро - 2 км
Университет - 2 км
Торговый центр - 1,4 км
Парк - 2,9 км
Таксим - 9 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Автомагистраль Е-5 - 5,2 км
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Emerald Platinum — новый жилой комплекс, расположенный в самом востребованном районе Соли, Мерсин. Проект создан для тех, кто хочет быть ближе к морю, но не готов отказываться от городской жизни. Расстояние до городского пляжа Соли составляет один километр, а до центра на рейсовом автобусе можно добраться за 10 минут.
Проект будет располагаться рядом со строящимся комплексом «Эмеральд Премиум» и будет состоять из двух блоков по 14 этажей. Территория газифицирована, оба дома будут подключены. Квартиры будут сданы с готовым ремонтом, кухонной мебелью, оборудованными санузлами, разводкой под отопление и кондиционеры.
Инфраструктура:
Оба блока комплекса будут иметь по два лифта, оснащенных полноценным видеонаблюдением и собственным генератором. Вся территория комплекса разделена на комфортные зоны отдыха, с зелеными насаждениями и крытыми беседками. Для детей также была предусмотрена отдельная детская и баскетбольная площадка. Бассейн оборудован собственной водной горкой и имеет две зоны, детскую и взрослую.
Комплекс будет расположен в районе Соли, поэтому недостатка в развлечениях владельцы квартир не почувствуют. Район очень богат детскими образовательными учреждениями, в шаговой доступности еженедельный фермерский рынок, торговый центр и лучший городской пляж. Расстояние до ТЦ «Форум» всего 9 км.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.