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Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула

Аванос, Турция
от
€138,750
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4
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 41 до 254 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула
Аванос, Турция
от
€138,750
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Агентство: TRANIO
Резиденция располагает спортивным клубом, бассейном, детской площадкой, кафе и ресторанами, видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Кагытхане, всего в паре минут от автомагистралей и в пешей доступности от станции метро. Станция метро - 2 км Университет - 2 км Торговый центр - 1,4 км Парк - 2,9 км Таксим - 9 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Автомагистраль Е-5 - 5,2 км
Жилой комплекс EMERALD PLATINIUM
Жилой комплекс EMERALD PLATINIUM
Mezitli, Турция
от
€68,061
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Emerald Platinum — новый жилой комплекс, расположенный в самом востребованном районе Соли, Мерсин. Проект создан для тех, кто хочет быть ближе к морю, но не готов отказываться от городской жизни. Расстояние до городского пляжа Соли составляет один километр, а до центра на рейсовом автобусе можно добраться за 10 минут. Проект будет располагаться рядом со строящимся комплексом «Эмеральд Премиум» и будет состоять из двух блоков по 14 этажей. Территория газифицирована, оба дома будут подключены. Квартиры будут сданы с готовым ремонтом, кухонной мебелью, оборудованными санузлами, разводкой под отопление и кондиционеры. Инфраструктура: Оба блока комплекса будут иметь по два лифта, оснащенных полноценным видеонаблюдением и собственным генератором. Вся территория комплекса разделена на комфортные зоны отдыха, с зелеными насаждениями и крытыми беседками. Для детей также была предусмотрена отдельная детская и баскетбольная площадка. Бассейн оборудован собственной водной горкой и имеет две зоны, детскую и взрослую. Комплекс будет расположен в районе Соли, поэтому недостатка в развлечениях владельцы квартир не почувствуют. Район очень богат детскими образовательными учреждениями, в шаговой доступности еженедельный фермерский рынок, торговый центр и лучший городской пляж. Расстояние до ТЦ «Форум» всего 9 км. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Новый проект в районе Авсаллар - Аланья
Жилой комплекс Новый проект в районе Авсаллар - Аланья
Инжекум, Турция
от
€99,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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