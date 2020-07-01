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Новые апартаменты в 5 минутах от автомагистрали E-5, Стамбул

Аванос, Турция
от
€222,200
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3
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 150,09 до 201,04 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в 5 минутах от автомагистрали E-5, Стамбул
Аванос, Турция
от
€222,200
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 108 м2.Расстояние до моря 800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал. Район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсалларе есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Жилой комплекс Zera Panorama 2
Жилой комплекс Zera Panorama 2
Махмутлар центр, Турция
Цена по запросу
Площадь 38 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Zera Homes
Новые апартаменты в Махмутларе на любой вкус, с отличной локацией, по очень привлекательным ценам. Махмутлар пользуется все большей популярностью у иностранных покупателей турецкой недвижимости, тех кто намерен жить комфортно, но в то же время вдали от городской суеты и бешеного трафика. Хотим Вам представить наш новый, отличный проект в центре района Махмутлар в элитном жилом комплексе Zera Panorama 2, расположенный в прекрасном живописном месте, всего в 450 метрах от Средиземного моря. Высокое качество строительства и отделки, шикарная современная инфраструктура комплекса, в доступности все городские удобства для комфортной жизни и отдыха, большое количество магазинов и супермаркетов, кафе и ресторанов, зелёных парков, фонтанов и детских площадок. Недалеко находится почта, банки, школа, больница, два раза в неделю приезжает большой базар, с очень низкими ценами, но высочайшим качеством фермерской продукции. Имеется так же центр русской культуры, где вы и ваши дети найдут себе занятия по интересам. А шикарная набережная Махмутлара, заслуженно пользуется любовью и популярностью у всех жителей и гостей курорта. Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру вашей мечты в Турции, в рассрочку на 12 месяцев, оплатив первоначальный взнос - всего 30% от стоимости квартиры, а остальные взносы, делать в течение 12 месяцев. Дата начала строительства комплекса 01.07.2020, а дата окончания 01.08.2021. Шикарный проект Zera Panorama 2, будет состоять из одного 5-ти этажного здания и занимать территорию 650 кв.м. В доме будут находиться в общей сложности 21 квартир различного метража и планировки на любой вкус. Предлагаются апартаменты с различными планировками, площадью от 37,5 кв. метров до 161 кв.метров. Уютные квартиры 1+1: от 37,5 кв.м до 63 кв.м. Просторные квартиры 2+1: от 87 кв.м до 126 кв.м. Шикарные дуплексы 2+1: от 87 кв.м до 111 кв.м. Дуплексы 3+1: от 117 кв.м до 161 кв.м. Все апартаменты располагают кухней открытого плана, совмещённой с гостиной, спальнями от одной и до трёх, в зависимости от метража, санузлом или несколькими, балконами и террасами. И будут оснащены всем необходимым оборудованием, самого высокого качества. В кухонной зоне будут установлены высококачественные гарнитуры, с поверхностью из натурального камня, установлена вся самая современная сантехника, в санузлах душевые кабины и зеркала, а так же водонагреватель. Оригинальные подвесные потолки и точечные светильники, будут смонтированы во всех квартирах комплекса. Полы во всех квартирах будут выполнены из натуральных материалов, гранитной и керамической плитки, а так же ламината. Панорамные окна пвх с двойным остеклением, стальные входные двери, стильные межкомнатные, т.е в стоимость входит полная чистовая отделка и описанное оснащение квартиры. Из всех квартир с просторных балконов и террас, открываются красивые виды на горы, море и окрестности. Будущим владельцам, останется только выбрать текстиль, мебель и предметы домашней утвари. А в этом вам могут помочь менеджеры по постпродажному сервису нашей компании. А так же, помочь заказать трансфер из аэропорта и в аэропорт, застраховать вашу квартиру и вас, оформить вам медицинскую страховку. https://www.zerahomes.com/ru/uslugi Отдельно стоит описать инфраструктуру комплекса. Здесь всё создано для вашего комфорта, безопасности и удовольствия. На зелёной ухоженной территории расположен большой плавательный бассейн с зонтиками и шезлонгами, детский бассейн, зона барбекю и отдыха. В здании комплекса будет расположен фитнес-зал, а так же сауна. Поторопитесь приобрести эти апартаменты в Турции, по самым низким ценам, на этапе строительства, а наша компания с удовольствием вам в этом поможет. Вы останетесь довольны выбором. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы в любое время к Вашим услугам! Мы поможем Вам купить квартиру в Алании!
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Mezitli, Турция
от
€185,000
Площадь 245 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI
НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎 ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города) ▪️Начало строительства: 2022 год ▪️Окончание строительства: май 2024 год ▪️Количество блоков: 2 ▪️Блок А этажей: 18 ▪️Блок B этажей: 18 ▪️Все квартиры планировки: 5+1 ▪️Количество квартир на этаже: 2 ▪️В каждом блоке по 3 лифта 🔲Основные характеристики квартиры 5+1 ▪️Брутто (m²): 245; ▪️Нетто (m²): 175; ▪️Отдельная кухня ▪️Количество санузлов: 4 ▪️Количество балконов: 2 ▪️Прихожая (m²):15,00 ▪️Гостиная (m²): 35,00 ▪️Кухня (m²): 27,00 ▪️Детская комната 1 (m²): 11,10 ▪️Детская комната 2 (m²): 12,00 ▪️Спальная комната (m²): 15,00 ▪️Гардеробная (m²): 3,50 ▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50 ▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00 ▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00 ▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00 ▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00 ▪️Туалет (m²): 3,00 ▪️Балкон 1 (m²): 3,25 ▪️Балкон 2 (m²): 3,30 💶 Стоимость: от 185.000€ ◼️Возможна рассрочка платежа! 🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса 🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
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