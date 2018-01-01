Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!В продаже представлены апартаменты различных типов: садовые дуплексы с собственным участком, одноуровневые апартаменты, дуплексы с собственными бассейнами, частная вилла.Начало строительства в августе 2023, окончание запланировано на май 2025.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Комплекс состоит из двух жилых зданий с ландшафтным садом и большим бассейном. Квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, рядом с магазинами, ресторанами и всеми удобствами. Квартира расположена на третьем этаже одиннадцатиэтажного дома с видом на северо-восток и имеет общую площадь 120 м2. Есть 2 спальни и две ванные комнаты, обставленные высококачественной мебелью. Лифт Охрана Генератор Спутниковое ТВ Крытый паркинг Детская площадка Плавательный бассейн (закрытый) Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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FLOWER - новый жилой комплекс, расположенный в полюбившемся всеми районе Алании - Махмутлар.
Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.
В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха:
- Бассейн;
- Детская площадка;
- Охрана;
- Сад;
- Сауна;
- Фитнес зал;
- Хаммам;
- Электрогенератор.
Расположение:
- 150 м до моря;
- 11 км до центра Алании;
- 27 км до аэропорта Газипаша;
- 135 км до аэропорта Анталии.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.